Выпишите глаголы в таком порядке,1) глаголы 1 спряжения,2) глаголы 2 спряжения на -ит??,3)глаголы-исключения 2 спряжения. Глаголы:веять,держать,наклеить,болеть,варить,доказать,мечтать,смотреть,вертеть,запомнить,ловить,прыгнуть,...
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Выпишите глаголы в таком порядке,1) глаголы 1 спряжения,2) глаголы 2 спряжения на -ит??,3)глаголы-исключения 2 спряжения. Глаголы:веять,держать,наклеить,болеть,варить,доказать,мечтать,смотреть,вертеть,запомнить,ловить,прыгнуть,сверкать,обидеть,беспокоить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) глаголы 1 спряжения:Веять,болеть,доказать,мечтать,прыгнуть, сверкать. 2) глаголы 2 спряжения на -ить: Наклеить,варить,запомнить,ловить, беспокоить. 3)глаголы-исключения 2 спряжения:Держать,смотреть,вертеть,обидеть.
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