Решите уравнение: 1)6x-3.2=7x-3(2x-2,5) 2)2(5-x)-5(2x-3)=1 3)44-10(3-4x)=7(5x+2) 4) (x+4)(x+6)-=30 5)(x-1)(x-3)=(x-2)(x-4)
Алгебра
Решите уравнение: 1)6x-3.2=7x-3(2x-2,5) 2)2(5-x)-5(2x-3)=1 3)44-10(3-4x)=7(5x+2) 4) (x+4)(x+6)-=30 5)(x-1)(x-3)=(x-2)(x-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6x-3,2=7x-6x+7,5 6x-7x+6x=7,5+3,2 5x=10,7 x=2,14 2) 10-2x-10x+15=1 -2x-10x=1-10-15 -12x=-24 x=2 3)44-30+40x=35x+14 40x-35x=14-44+30 5x=0 x=0 4)x^2+6x+4x+24-x^2=30 6x+4x=30-24 10x=6 x=0,6 5)x^2-3x-x+3=x^2-4x-2x+8 -3x-x+4x-2x=8-3 -2x=5 x=-2,5
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