Какую роль играют местоимения в речи человека
Русский язык
Какую роль играют местоимения в речи человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без местоимений в нашей речи было бы огромное количество повторов.Можно даже сказать,что они в каком-то смысле украшают нашу речь.
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