саченения на тему сахрони лес

Гость: Гость:

Каждый из нас является неотъемлемой частью природы. Нам нравиться наблюдать за первой капелью, предвещающей начало весны; за первым снегом, превращающим город в белую сказку; за осенним листопадом, устилающим землю золотым ковром. Однако все чаще мы забываем, что вся эта красота очень зависит от нас, от того, как мы к ней относимся. Ведь всего этого не будет, если люди не перестанут превращать нашу планету в большую мусорную свалку. Да, мы ждем весны, но ведь весной тает снег, выставляя напоказ все то, что люди кидали в него, думая, что это не страшно, этого никто не увидит. Но мы видим. Это видят все, когда снег уже сошел, а первая зелень не в состоянии скрыть весь этот мусор. Мы должны относиться к окружающей природе, так, как относимся к собственному дому, но ведь дома мы не бросаем ненужные вещи на пол. Важно беречь природу, ведь нам предстоит передать этот мир нашим детям, которые должны увидеть его таким, каким видим его мы. Для них мир должен быть чистым. В нем не должно быть мусорных пакетов, валяющихся вдоль дорог. Они не должны видеть пивных бутылок, стоящих на каждом углу. Наши дети должны учиться у нас сохранять этот мир, перенимая у нас полезную привычку – не мусорить. Если они этому научаться, то в свою очередь постараются передать уже их детям тот мир, который им показали мы. С уважением нужно относиться не только к городской природе, но и к лесам. Отправляясь на отдых в соседний лес, мы вряд ли обрадуемся, увидев там вместо чудесных цветов ужасные пластиковые бутылки, выброшенные нерадивыми туристами. Тем более пластик, как всем известно, остается в земле долгие годы и не гниет. Леса должны радовать нас могучими деревьями, благоухающими растениями, чистой водой журчащих ручьев, а не огорчать горами мусора, оставленного там людьми. Давайте беречь природу, ведь она так от нас зависит!