Выпишите из перечня - С4Н10О, С2Н4О, СН4О, С6Н6О, С3Н6О, С4Н8О2, С5Н12О - формулы, которые мог??т отвечать насыщенным одноатомным спиртам, и составьте структурные формулы этих спиртов. Очень нужно до завтра, буду благодарен.

Химия

Выпишите из перечня - С4Н10О, С2Н4О, СН4О, С6Н6О, С3Н6О, С4Н8О2, С5Н12О - формулы, которые мог??т отвечать насыщенным одноатомным спиртам, и составьте структурные формулы этих спиртов. Очень нужно до завтра, буду благодарен.

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