Выпишите из текста глаголы и выполните их морфологический разбор. Если бы вы при??ли в лес морозным январским днем, то вас поразило бы зимнее царство снега. Присмотритесь к белоснежному одеялу, которое покрыло всё землю. На сн...
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Выпишите из текста глаголы и выполните их морфологический разбор. Если бы вы при??ли в лес морозным январским днем, то вас поразило бы зимнее царство снега. Присмотритесь к белоснежному одеялу, которое покрыло всё землю. На снегу множество отпечатков. Их оставили обитатели леса: звери и птицы. Каждое дерево укрылось от морозов теплыми зимними шапками, шарфами и шубками Нравится Подписаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришли-(что сделали?) гл. (Перейти) сов.в. 1спр. услов.нак. Пр.в. мн.ч. Поразило-(что сделало?) гл. (Поразить) сов.в. 2спр. услов.нак.Пр.в. ед.ч. ср.р. Присмотритесь-(что сделайте?) гл. (присмотреться) сов.в. 1 спр. Изъяв.нак. Н.в. 1 лиц. Ед.ч. Больше не могу.
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