Выпишите из текста глаголы и выполните их морфологический разбор. Если бы вы при??ли в лес морозным январским днем, то вас поразило бы зимнее царство снега. Присмотритесь к белоснежному одеялу, которое покрыло всё землю. На сн...

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Выпишите из текста глаголы и выполните их морфологический разбор. Если бы вы при??ли в лес морозным январским днем, то вас поразило бы зимнее царство снега. Присмотритесь к белоснежному одеялу, которое покрыло всё землю. На снегу множество отпечатков. Их оставили обитатели леса: звери и птицы. Каждое дерево укрылось от морозов теплыми зимними шапками, шарфами и шубками Нравится Подписаться

Автор: Гость