Выпишите из текста ( задание 10) числительные с существительными, в скобках числа п??кажите цифрами . Объясните их правописание. Образец: до шестнадцати (16) лет; одна целая пять десятых (1,5) сантиметра.

Русский язык
Выпишите из текста ( задание 10) числительные с существительными, в скобках числа п??кажите цифрами . Объясните их правописание. Образец: до шестнадцати (16) лет; одна целая пять десятых (1,5) сантиметра.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм... А где сам текст?
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