Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Деликатные слова это:
Русский язык
Деликатные слова это:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деликатный-это затруднительный,требующий жуткого,тактичного отношение.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Пять минус в 3 степени, умножить на 25 во второй степени..Помогите)
Ответить
Обществознание
У кого есть 6 класс обшествознание
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова ДЕЛАТЬ, НИЧЕГО
Ответить
История
Как звучит открытое объявление войны
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите составить 5 вопросов по тексту на казахском языке
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск