Пожалуйста помогите составить 5 вопросов по тексту на казахском языке

Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите составить 5 вопросов по тексту на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сыйлық қандай болу керек? 2. сыйлыкты қалай таңдау керек? 3. досыңа, туысына қандай сыйлық алған жөн? 4. қандай заттар сыйлыққа жарамайды? 5. сыйлыкты неше адам алу керек?
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