5примеров по инерции (даю 10 баллов)
Физика
5примеров по инерции (даю 10 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть один пример. Допустим , люди едут в автобусе, автобус резко останавливается и люди отклоняются вперед(всё благодаря инерции) Точно также и при резком старте автобуса, люди наклоняются назад
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