Прочитайте отрывок из документов, описывающий восстание И. Болотникова, и ответьте на вопрос.

История
Прочитайте отрывок из документов, описывающий восстание И. Болотникова, и ответьте на вопрос.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Болотников хотел захватить всё
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