Бондарное ремесло-что это такое?

История
Бондарное ремесло-что это такое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бо́ндарь — ремесленник, выделывающий бочки, иногда мастер по изготовлению корабельных мачт.Ремесло называют Бондарство. Ранее оно имело повсеместное распространение, однако в XX веке почти повсеместно сошло на нет. Однако и в XXI веке профессия бондаря по прежнему необходима, так как настоящие деревянные бочки требуются при производстве вина и коньяка.Бондарь посредством топора и других столярных инструментов прилаживает клёпки бочки одна к другой, выстругивает их, делает фальцы (зауторы) зауторником, в них вгоняет днище и всё связывает деревянными или железными обручами.

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