ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ВКЛАД РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ??ОССИИ" 4 КЛАСС
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ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ВКЛАД РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ??ОССИИ" 4 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек вносит вклад в развитие России.Так же вносит вклад и моя семья.Моя семья состоит из ( ) человек и это уже влияет на колличество россиян.Мы заботимся о природе,тем самым оберегая экологию нашей страны.Моя семья заботиться о животных,помогая им,иногдадаже и финансово,если требуется.Это помогает нашей России строиться и развиваться.Члены моей семьи являютс гражданинами России,что уже оказывает огромное влияние на развитие нашей Родины.Я считаю,что моя семья оказывает немаловажное влияние на развитие России
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