По материалам учебника и доп источникам подготовьте сообщение об истории одного ??з британских доминионов по примерному плану:

История
По материалам учебника и доп источникам подготовьте сообщение об истории одного ??з британских доминионов по примерному плану:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шишка встала и на неё встала ха
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