Завод производит мобильные телефоны. В среднем на 185 качественных телефонов приходится 25 телефонов со скрытым дефектом. Найдите вероятность того, что купленный мобильный телефон этого завода окажется качественным. Ответ округ...

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Завод производит мобильные телефоны. В среднем на 185 качественных телефонов приходится 25 телефонов со скрытым дефектом. Найдите вероятность того, что купленный мобильный телефон этого завода окажется качественным. Ответ округлите до сотых.

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