Завод производит мобильные телефоны. В среднем на 185 качественных телефонов приходится 25 телефонов со скрытым дефектом. Найдите вероятность того, что купленный мобильный телефон этого завода окажется качественным. Ответ округ...

Алгебра
Завод производит мобильные телефоны. В среднем на 185 качественных телефонов приходится 25 телефонов со скрытым дефектом. Найдите вероятность того, что купленный мобильный телефон этого завода окажется качественным. Ответ округлите до сотых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:185=0,14...- вероятность что сломанный 1-0,14=0,86-вероятность, но нормальный
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