К слову "приехать" нужно подобрать страдательное причастие прошедшего времени
Русский язык
К слову "приехать" нужно подобрать страдательное причастие прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя образовать страдательное причастие прошедшего времени к глаголу приехать,т.к. глагол приехать - совершенного вида,непереходный.
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