Добрый день! Подскажите какая должна быть звуковая схема к слову арбуз. (занимаемся по программе гармония
Русский язык
Добрый день! Подскажите какая должна быть звуковая схема к слову арбуз. (занимаемся по программе гармония
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А (а) - гласная, безударная р (р) 0 согласная, звонкая, твердая б (б) - согласная, звонкая, твердая у (у) - гласная, ударная з (з) - согласная, звонкая, твердая 5 букв, 5 звуков
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