Добрый день! Подскажите какая должна быть звуковая схема к слову арбуз. (занимаемся по программе гармония

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Добрый день! Подскажите какая должна быть звуковая схема к слову арбуз. (занимаемся по программе гармония

Автор: Гость