Причины объединения крестьян в общины......Скорее,пожалуйста
История
Причины объединения крестьян в общины......Скорее,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне никогда не жили отдельно друг от друга, а вернее сказать, много сот лет жили вместе, общинами. В результате реформы 1861 года, была создана взамен крепостного права сложная система общинной и семейной круговой поруки; сельская община («мир») отвечала перед государством за каждого домохозяина, а домохозяин отвечал перед общиной за членов своей семьи. В результате крепостное право, будучи отмененным, фактически трансформировалось в другую форму.Реформа 1861 г. сохранила исторически сложившуюся общинную форму землевладения. Она являлось гарантией против окончательного обезземеливания и пролетаризации крестьян, а значит, и против социально-государственных потрясений в России
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