Рассмотрите рисунок многообразие мхов. Используя материал учебника и дополнител??ную литературу, подпишите название изображённых мхов.

Биология
Рассмотрите рисунок многообразие мхов. Используя материал учебника и дополнител??ную литературу, подпишите название изображённых мхов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 --- 2 маршанция 3 антоцерос гладкий 4 фунария 5 кукушкин лён
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