Можно ли поставить приставку про к слову жевать?

Русский язык
Можно ли поставить приставку про к слову жевать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, можно например - прожевать хлеб
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