Вычеслительный автомат ДАТА: ГДЕ И КЕМ СОЗДАНА . Счетно перфорациональная машина ??АТА: ГДЕ И КЕМ СОЗДАНА:
Информатика
Вычеслительный автомат ДАТА: ГДЕ И КЕМ СОЗДАНА . Счетно перфорациональная машина ??АТА: ГДЕ И КЕМ СОЗДАНА:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- Чарльз Бебидж 1823-1824
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