Сторона равностороннего треугольника равна 12√3 . Найдите медиану этого треугольника
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 12√3 . Найдите медиану этого треугольника
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