Etjjrjdjdhehdbgwjusjdhdudd

Геометрия
Etjjrjdjdhehdbgwjusjdhdudd
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, пока ладно что фигня пишешь неважно я тоже её пишу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ВКЛАД РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ??ОССИИ" 4 КЛАСС
Ответить
История
По материалам учебника и доп источникам подготовьте сообщение об истории одного ??з британских доминионов по примерному плану:
Ответить
Алгебра
Завод производит мобильные телефоны. В среднем на 185 качественных телефонов приходится 25 телефонов со скрытым дефектом. Найдите вероятность того,...
Ответить
Русский язык
Задание: подчеркнуть грамматическую основу в этом предложении ---> Оба обширны и ??лубоки.
Ответить
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 12√3 . Найдите медиану этого треугольника
Ответить