Etjjrjdjdhehdbgwjusjdhdudd
Геометрия
Etjjrjdjdhehdbgwjusjdhdudd
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, пока ладно что фигня пишешь неважно я тоже её пишу
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