Помогите! Составьте из данных слов словосочетания так,чтобы глаголы употреблялись в переносных значениях аа

Қазақ тiлi
Помогите! Составьте из данных слов словосочетания так,чтобы глаголы употреблялись в переносных значениях аа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сам слова-то, ну из которых надо составить словосочетания
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