3 (-1/4)в квадрате +(-1/4)+1
Алгебра
3 (-1/4)в квадрате +(-1/4)+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(-1/4)^2+(-1/4)+1=9/8
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