Выпишите ключевые слова, характеризующие героев в первом побеге. (рассказ кавказкий пленник). помогите пожалуйста мне завтра здавать.

Литература

Выпишите ключевые слова, характеризующие героев в первом побеге. (рассказ кавказкий пленник). помогите пожалуйста мне завтра здавать.

Автор: Гость