Выпишите ключевые слова, характеризующие героев в первом побеге. (рассказ кавказкий пленник). помогите пожалуйста мне завтра здавать.

Литература
Выпишите ключевые слова, характеризующие героев в первом побеге. (рассказ кавказкий пленник). помогите пожалуйста мне завтра здавать.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу? Автрмрбиль проехал 184,5 км за 3 часа. Чему равна средняя скорост?? автомобиля? Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Решить задачу. Для пошива 5 платьев купили ткань. Если на каждое платье расходоват?? по 4 метра, то останется 2 м ткани. Сколько метров ткани купили?
Ответить
Обществознание
Пожалуйста получите 50 баллов
Ответить
Қазақ тiлi
Слова қурсау что означает
Ответить
Математика
Уравнения 50·?-60=210
Ответить