Выпишите примеры книжных слов. Укажите устаревшие слова
Русский язык
Выпишите примеры книжных слов. Укажите устаревшие слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книжные слова-лик, очи Устаревшие слова-гляделки, морда
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