Выпишите сначала односоставные предложения, затем двусоставные. Каким нравствен??ыми ценностями мы учимся, читая Ч. Айтматова? Родину невозможно унести, можно унести только тоску. Слова жгут душу, слепят.Слова. Словесная стихия...
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Выпишите сначала односоставные предложения, затем двусоставные. Каким нравствен??ыми ценностями мы учимся, читая Ч. Айтматова? Родину невозможно унести, можно унести только тоску. Слова жгут душу, слепят.Слова. Словесная стихия. В словах мы осознаём себя и весь доступный пониманию мир. Без слов нет человека и нет слов без человека. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Односоставные: Родину невозможно унести, можно унести только тоску. слова,словесная стихия. Без слов нет человека и нет слов без человека Двусоставные: Слова жгут душу, слепят. В словах мы осознаём себя и весь доступный пониманию мир.
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