Выпиши из второго абзаца два слова, в которых звуков больше, чем букв.
Русский язык
Выпиши из второго абзаца два слова, в которых звуков больше, чем букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромные -8 букв, 9 звуков влезают-7 букв,8 звуков
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