Фруктовый сад на плане М 1:20000 имеет форму прямоугольника со сторанами 2см и 3см На??о определить площадь фруктового сада на местности

География

Фруктовый сад на плане М 1:20000 имеет форму прямоугольника со сторанами 2см и 3см На??о определить площадь фруктового сада на местности

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