Фруктовый сад на плане М 1:20000 имеет форму прямоугольника со сторанами 2см и 3см На??о определить площадь фруктового сада на местности

География
Фруктовый сад на плане М 1:20000 имеет форму прямоугольника со сторанами 2см и 3см На??о определить площадь фруктового сада на местности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть 1см = 20000см теперь переводом 2 и 3 2*20000=40000. 3*20000=60000 теперь найдём площадь 40000*60000=2400000000
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