Конкуренция и монополия Конкуренция — это экономическое соревнование на рынке. Различают совершенную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция характеризуется множеством производителей, которые изготавливают одну и ...

Обществознание

Конкуренция и монополия Конкуренция — это экономическое соревнование на рынке. Различают совершенную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция характеризуется множеством производителей, которые изготавливают одну и ту же продукцию одинакового качества. Один производитель не может влиять на цены и спрос. Рынок совершенной конкуренции является редким исключением (рынок сельскохозяйственной продукции и ценных бумаг). Он подвержен колебаниям в результате изменения конъюнктуры, то есть спроса, предложения и т.д. Несовершенная конкуренция имеет несколько видов. Олигополия подразумевает наличие нескольких крупных фирм, каждая из которых имеет определенную власть над предложением товаров и ценой. Олигополия может быть двух видов: чистая, когда все фирмы выпускают одну продукцию, и дифференцированная, когда продукция одного функционального назначения (сталелитейная, автомобильная и другие промышленности). Все фирмы в олигополии зависят друг от друга. Их поведение на рынке всегда взвешено и учитывает поведение конкурентов. Монополия — это форма конкуренции, когда на рынке действует только одна фирма, продукция которой является уникальной. Власть над ценой абсолютная. Вход на рынок невозможен. Недостатком монополии является отсутствие конкурентной борьбы, которая стимулирует научно-технический прогресс. Методы государственного регулирования монополий: административный контроль в виде финансовых санкций, применяемых в случае нарушения антимонопольного законодательства; организационный механизм (снижение таможенных пошлин, поддержка малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования); антимонопольное законодательство, запрещающее слияние крупных фирм. Особую роль выполняет государственный комитет по антимонопольной политике, который ведет реестр компаний с объемом производства 35% и более продукции данного вида. Антимонопольное регулирование применяется с целью уменьшения потерь общества от монополизации рынка. С4. Автор называет три недостатка монополий. Назовите их и приведите примеры, иллюстрирующие эти недостатки. С5. На рынке государства Г. представлена только одна фирма, которая владеет технологией увеличения прочности металлических изделий. Эта фирма самостоятельно назначает цены на свою продукцию. Какой вид несовершенной конкуренции иллюстрирует данная ситуация? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.

Автор: Гость