Найдите все отрицательные решения неравенства 1-3+х/2lt;31+х/5-х 3+x/2 и 31+х/5 это дроби

Математика

Найдите все отрицательные решения неравенства 1-3+х/2lt;31+х/5-х 3+x/2 и 31+х/5 это дроби

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