Найдите все отрицательные решения неравенства 1-3+х/2lt;31+х/5-х 3+x/2 и 31+х/5 это дроби
Математика
Найдите все отрицательные решения неравенства 1-3+х/2lt;31+х/5-х 3+x/2 и 31+х/5 это дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-3+x/2<31+x/5-x 2+6+x<155+x-5x 2+6-155<x-x-5x -147<-5x 147>5x 5x<147 x<29.4
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