Особености строения дождевого червя
Биология
Особености строения дождевого червя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дождевой червь относиться к типу кольчатых червей. 2. Его тело разделено на одинаковые сегменты идущих друг за другом. 3. Движется с помощью щетинок,собранных в пучки. 4. Кровеносная система замкнута. 5. Имеет хорошо развитый кожно-мышечный мешок, состоящий из эпителия(кожи). 6. Имеет вторичную полость тела- целом. Ну всё...
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