Можно не просто ответы, а решение. Пожалуйста!!! P.S Под буквами написанный ответы, один из них правильный,амне нужно решение.
Алгебра
Можно не просто ответы, а решение. Пожалуйста!!! P.S Под буквами написанный ответы, один из них правильный,амне нужно решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1. 5а-20с / 15ас сокращаем все на 5 получаем а-4с / 3ас А2. а / а^2 - с^2 + с / а^2 - с^2 = а+с / а^2 - с^2 = а+с / (a-c)(a+c) сокращаем на а+с равно 1 / а-с А3. 5m / n - 3m / n = 5m-3m / n = 2m / n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На экскурсию поехало детей в 4 раза больше, чем взрослых . Сколько детей поехало на экскурсию, если всего на экскурсию отправилось 10 человек ?
Алгебра
Отрезок длиной 9 см разделен на две части в отношении 3:7. Какова длина каждой части? Какую часть составляет большая часть от длины всего отрезка?
Русский язык
Помгите пожалуйста подбери проверочные слова и ваставь пропущенные буквы Е , И ил??,пч_ла_ ________,л_ сица-________, р_ка- ______, в_зу- _______,п...
Қазақ тiлi