Можно не просто ответы, а решение. Пожалуйста!!! P.S Под буквами написанный ответы, один из них правильный,амне нужно решение.

Алгебра

Можно не просто ответы, а решение. Пожалуйста!!! P.S Под буквами написанный ответы, один из них правильный,амне нужно решение.

Автор: Гость