Скажите пож.какого рода эти слова:волна,песня,мишка,сталь,тень,

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Скажите пож.какого рода эти слова:волна,песня,мишка,сталь,тень,
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Гость:
Женский, женский, мужской, женский, женский если правильно понял задание
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