MON=95° этот угол делится лучом на две часта так что один из полученнвых углов в2раза больше другово наидите меру каждого из этих углов.

Геометрия
MON=95° этот угол делится лучом на две часта так что один из полученнвых углов в2раза больше другово наидите меру каждого из этих углов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один угол  х второй 2х х+2х=95 3х=95 х=31 2/3    первый угол 63 1/3  второй
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