MON=95° этот угол делится лучом на две часта так что один из полученнвых углов в2раза больше другово наидите меру каждого из этих углов.

Геометрия

MON=95° этот угол делится лучом на две часта так что один из полученнвых углов в2раза больше другово наидите меру каждого из этих углов.

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