В саду было 90 кур, 3 сбужали нашли 1 , убили 30,40 сдохли , а 5 купили , три сели
Математика
В саду было 90 кур, 3 сбужали нашли 1 , убили 30,40 сдохли , а 5 купили , три сели
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