В саду было 90 кур, 3 сбужали нашли 1 , убили 30,40 сдохли , а 5 купили , три сели

Математика

В саду было 90 кур, 3 сбужали нашли 1 , убили 30,40 сдохли , а 5 купили , три сели

Автор: Гость