Сколько сантиметров в 650 миллиметрах и 230 миллиметров

Математика
Сколько сантиметров в 650 миллиметрах и 230 миллиметров
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650÷10=65 см 230÷10=23 см
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