Дай совет Пете...пишите пожалуйста

Литература
Дай совет Пете...пишите пожалуйста
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Гость:
Не нужно ждать помощи и надеяться на других делай сам 
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