Выпишите все имена существительные. Определите их число. Пошли мы однажды в рощу желуди собирать. Они после первых заморозков так с дубов и сыплются, тяжелые, крепкие, темнокоричневые. Набрали мы желудей полные корзинки. Вышл...

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Выпишите все имена существительные. Определите их число. Пошли мы однажды в рощу желуди собирать. Они после первых заморозков так с дубов и сыплются, тяжелые, крепкие, темнокоричневые. Набрали мы желудей полные корзинки. Вышли на поляну,сели отдохнуть. Кругом осины, березки стоят. Листья уже почти все облетели, только на дубах еще держаться. Хорошо в такой погожий денек в лесу посидеть, вспомнить о лете, о походах за грибами, за ягодами.

Автор: Гость