Выпишите все имена существительные. Определите их число. Пошли мы однажды в рощу желуди собирать. Они после первых заморозков так с дубов и сыплются, тяжелые, крепкие, темнокоричневые. Набрали мы желудей полные корзинки. Вышл...
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Выпишите все имена существительные. Определите их число. Пошли мы однажды в рощу желуди собирать. Они после первых заморозков так с дубов и сыплются, тяжелые, крепкие, темнокоричневые. Набрали мы желудей полные корзинки. Вышли на поляну,сели отдохнуть. Кругом осины, березки стоят. Листья уже почти все облетели, только на дубах еще держаться. Хорошо в такой погожий денек в лесу посидеть, вспомнить о лете, о походах за грибами, за ягодами.
Ответ(ы):
Гость:
В рощу - ед. ч. Жёлуди - мн. ч. Заморозков - мн.ч. С дубов - мн. ч. Желудей - мн. ч. Корзинки - мн. ч. На поляну - ед. ч. Осины - мн. ч. Березки - мн. ч. Листья - мн. ч. На дубах - мн. ч. Денек - ед.ч. В лесу - ед. ч. О лете - ед. ч. О походах - мн. ч. За грибами - мн. ч. За ягодами - мн. ч.
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