Выпишите всех сдавянских правителей

История
Выпишите всех сдавянских правителей
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Болеслаав Храбрый - Основал Польское Королевство. Семион Великий - при его правлении Болгарское государство достигло Золотого Века. Владимир Святославович - Укрепил свою власть. При нем произошло знаменитое Крещение РУСИ Святослав Игоревич - Разгромил Хазарский каганат  Владимир Мономах - государственный деятель, военачальник, мыслитель. Княгиня Ольга - первая до Крещения Руси приняла Христианство. Иван Асень - В годы его правления Балканский полуостров контролировался практически полностью Болгарией. Ярослав мудрый - Великий князь Киевский. Александр Невский - выиграл битву на Чудском озере. Принес огромный вклад в развитие Руси. Дмитрий Донской - великий Князь Владимирский. Иван 3 Васильевич - при нем свергнуто монгольское ИГО, произошло окончательное объединение Русских земель. Иван Грозный - великий Князь Московский и Всея Руси Михаил Романов - первый русский царь.
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