Выполни действия: (-1;6)+(4,2)-(-2,8)
Алгебра
Выполни действия: (-1;6)+(4,2)-(-2,8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-1,6)+(4,2)-(-2,8)=-1,6+4,2+2,8=-1,6+7=5,4.
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