Выполни деление с остатком 2648:36 5184:75 3265:67 2374:46 1245:45 7859:68 4711:54 8093:72 чем похожи все част??ые? В каждом выражении измени делимое так, чтобы деление выполнялось без остатка
Математика
Выполни деление с остатком 2648:36 5184:75 3265:67 2374:46 1245:45 7859:68 4711:54 8093:72 чем похожи все част??ые? В каждом выражении измени делимое так, чтобы деление выполнялось без остатка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2648:36 = 73, остаток 20 5184:75 = 69, остаток 9 3265:67 = 48, остаток 49 2374:46 = 51, остаток 28 1245:45 = 27, остаток 30 7859:68 = 115, остаток 39 4711:54 = 87, остаток 13 8093:72 = 112, остаток 29
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