Чему равно значение выражения (15 ^ 4 * 5 ^ -6) / (45 ^ 3 * 3 ^ 9)
Алгебра
Чему равно значение выражения (15 ^ 4 * 5 ^ -6) / (45 ^ 3 * 3 ^ 9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 ^ 4 * 5 ^ -6 (5*3)^4*5^-6 5^4*3^4*5^-6 5^-2*3^4 __________ = __________ = _____________ = _______ 45 ^ -3 * 3 ^ 9 (5*3*3)^ -3 *3^9 5^-3*3^-3*3^-3* 3 ^ 9 5^-3* 3^ 9 = 5*3=15
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