848:4 сколько будет ????

Математика
848:4 сколько будет ????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
848:4=212 просто и легко
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