Сочинение мое любимое животное голубь
Литература
Сочинение мое любимое животное голубь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое животное голубь.Это обычная птица,которая летает в любом городе,но эта птица мне нравится больше всех.Голубь бывает разных цветов: коричневый,белый,серый.Голуби не улетают на зиму на юг,они очень выносливые,ведь зимой очень холодно.Голуби интересные птицы.Я люблю наблюдать за ними,как они качают головой,как они клют хлеб.Эта птица обычная,не редкая,многим голуби не нравится.Но я люблю голубя за простоту,я люблю ее за то,что она обычная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Окружающий мир
Математика
10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, ч...
Русский язык