Сочинение мое любимое животное голубь

Гость: Гость:

Мое любимое животное голубь.Это обычная птица,которая летает в любом городе,но эта птица мне нравится больше всех.Голубь бывает разных цветов: коричневый,белый,серый.Голуби не улетают на зиму на юг,они очень выносливые,ведь зимой очень холодно.Голуби интересные птицы.Я люблю наблюдать за ними,как они качают головой,как они клют хлеб.Эта птица обычная,не редкая,многим голуби не нравится.Но я люблю голубя за простоту,я люблю ее за то,что она обычная.