Какая орфаграмма в слове покозался
Русский язык
Какая орфаграмма в слове покозался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОкАзался - О - Безударная гласная в приставке; А - Безударная гласная в корне!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А кто из детей совершил похвальная поступок выписать предложение про этого ребен??а Вечером девочка Мила в садике клумбу разбила брат и я мальчик и...
Английский язык
Русский язык
Укажите соответствие.Заполните таблицу. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РОД А)Рояль 1)Мужской род Б)Скрипка 2)Женский род В)Труба 3)Средний род Г)Пиа...
Русский язык
Выполни морфологический разбор двух любых местоимений и сравни их признаки.Когда Делорж копьём своим тяжёлым Пробил мне шлем и мимо проскакал, ...