5 предложений о путешествии
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5 предложений о путешествии
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Гость:
We were bathed in the Crimea and in the Black Sea. we traveled across the Pacific Ocean. I traveled in my favorite city. how good it was at sea when we went swimming. I love putishestvovat
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