Укажите соответствие.Заполните таблицу. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РОД А)Рояль 1)Мужской род Б)Скрипка 2)Женский род В)Труба 3)Средний род Г)Пианино Д)Флейта Е)Гитара Ж)Горн З)Барабан И)Тромбон К)Саксофон
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Укажите соответствие.Заполните таблицу. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РОД А)Рояль 1)Мужской род Б)Скрипка 2)Женский род В)Труба 3)Средний род Г)Пианино Д)Флейта Е)Гитара Ж)Горн З)Барабан И)Тромбон К)Саксофон
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А - 1 Б-2 В-2 Г-3 Д-2 Е-2 Ж-1 З-1 И-1 К-1
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