Укажите соответствие.Заполните таблицу. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РОД А)Рояль 1)Мужской род Б)Скрипка 2)Женский род В)Труба 3)Средний род Г)Пианино Д)Флейта Е)Гитара Ж)Горн З)Барабан И)Тромбон К)Саксофон

Русский язык
Укажите соответствие.Заполните таблицу. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РОД А)Рояль 1)Мужской род Б)Скрипка 2)Женский род В)Труба 3)Средний род Г)Пианино Д)Флейта Е)Гитара Ж)Горн З)Барабан И)Тромбон К)Саксофон
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Гость:
А - 1 Б-2 В-2 Г-3 Д-2 Е-2 Ж-1 З-1 И-1 К-1
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