А кто из детей совершил похвальная поступок выписать предложение про этого ребен??а Вечером девочка Мила в садике клумбу разбила брат и я мальчик и вам тоже разбил стакан

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А кто из детей совершил похвальная поступок выписать предложение про этого ребен??а Вечером девочка Мила в садике клумбу разбила брат и я мальчик и вам тоже разбил стакан

Автор: Гость